Alessandra Ambrosio'dan Türk bayraklı pozlar

Tatil ve iş için Türkiye'ye gelen D Maris Bay otelinde Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, Amerikalı fotoğrafçı Stewart Shining'e poz verdi.



41 yaşındaki yıldızın çekilmleri Ege ve Akdeniz'in buluştuğu Datça Yarımadası'nın en güzel koylarından birinde konumlanan Doğuş Grubu bünyesindeki D Maris Bay'de gerçekleşti. Yıldız modelin Türk bayraklı pozları Harper's Bazaar dergisinde yayınlandı.



10. yılını kutlayan otelin göz alıcı atmosferinde, Ambrosio dünyaca ünlü modaevlerinin Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonlarından yeni sezonda en çok ses getiren tasarımlarıyla kamera karşısındaydı.