Alessandra Ambrosio'dan Türk bayraklı pozlar

Geçtiğimiz günlerde hem tatil hem iş için Türkiye'ye gelen ve D Maris Bay otelinde konaklayan Alessandra Ambrosio fotoğrafçı Stewart Shining'e Türk bayraklı pozlar verdi.

Alessandra Ambrosio'dan Türk bayraklı pozlar

Haberler 04.09.2022 - 16:03

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Alessandra Ambrosio'nun Türkiye tatili: Burası cennet gibi seneye ailemle geleceğim

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Tatil ve iş için Türkiye'ye gelen D Maris Bay otelinde Brezilyalı top model , Amerikalı fotoğrafçı Stewart Shining'e poz verdi.

41 yaşındaki yıldızın çekilmleri Ege ve Akdeniz'in buluştuğu Datça Yarımadası'nın en güzel koylarından birinde konumlanan Doğuş Grubu bünyesindeki D Maris Bay'de gerçekleşti. Yıldız modelin Türk bayraklı pozları Harper's Bazaar dergisinde yayınlandı.

10. yılını kutlayan otelin göz alıcı atmosferinde, Ambrosio dünyaca ünlü modaevlerinin Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonlarından yeni sezonda en çok ses getiren tasarımlarıyla kamera karşısındaydı.

Alessandra Ambrosio'dan Türk bayraklı pozlar - 1
Alessandra Ambrosio

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