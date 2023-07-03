Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'a: Ömrümün yarısı sensiz geçti

Türk sinemasında çok sayıda unutulmaz filme imza atan sanatçı Kemal Sunal, ölümünün 23. yılında anılıyor. Usta ismin aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, oğlu Ali Sunal'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'a: Ömrümün yarısı sensiz geçti

“Kapıcılar Kralı”, "Çöpçüler Kralı", "Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Tosun Paşa”, “Sahte Kabadayı”nın da arasında bulunduğu onlarca filmde birbirinden farklı karakterlere başarıyla hayat veren , 23 yıl önce bugün hayatını kaybetti.

Usta isim bugün ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları tarafından anılıyor. Usta sanatçının, kendisi gibi oyunculuk yapan oğlu Ali Sunal, duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla babasını andı. Ali Sunal, babasıyla çocukken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşırken, şu ifadeleri kullandı:

Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'a: Ömrümün yarısı sensiz geçti - 1

"23 yıl… Şu anda ömrümün yarısı sensiz geçti. Seni çok özledim babam. Ama senin gibi bir kahramanı özlemek, sana baba diyebilmek, fotoğraftaki gibi seni doya doya öpebilmek benim hayattaki en büyük gururum ve şansım. Minnettarım baba. Seninle geçen her anıma…"

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