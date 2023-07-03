Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'a: Ömrümün yarısı sensiz geçti

"23 yıl… Şu anda ömrümün yarısı sensiz geçti. Seni çok özledim babam. Ama senin gibi bir kahramanı özlemek, sana baba diyebilmek, fotoğraftaki gibi seni doya doya öpebilmek benim hayattaki en büyük gururum ve şansım. Minnettarım baba. Seninle geçen her anıma…"

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