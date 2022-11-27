Alişan ve ailesinden mutluluk pozu

'Dostlar Mahallesi' adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına aldı.

Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden Alişan, sosyal medya hesabından paylaştığı son kare ile gündeme geldi. Eşi Buse Varol ve çocuklarıyla aynada fotoğraf çeken ünlü isim, bu kareyi takipçileriyle paylaştı.

Alişan-Buse Varol çiftinin paylaşımı büyük ilgi gördü.

"BERABER YÜRÜYECEĞİMİZ DAHA ÇOK YOLUMUZ OLSUN"



Öte yandan ünlü ikili, geçtiğimiz haftalarda da tanışma yıl dönümlerini kutlamıştı. Eşiyle objektif karşısına geçen Buse Varol, paylaşımına "Kasım 2017... 5 seneye neler sığdırdık. Düşe kalka, acısıyla tatlısıyla. Ama en güzeli de iki tane pırlanta evladımızla. Beraber yürüyeceğimiz daha çok yolumuz olsun inşallah. Beni her zaman koşulsuz sevdiğin için, çocuklarımıza mükemmel bir baba olduğun için teşekkür ederim. Seni seviyorum kocacığım, iyi ki sensin" notunu düşmüştü.



Eşinin yayınladığı karelere "Ben de sana teşekkür ederim aşkım" notunu düşen Alişan, Varol ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.



"5 YILA İKİ ÇOCUKLU BİR HAYAT SIĞDIRDIK"



Ünlü isim, eşine "İlk buluşmamızın üzerinden tam 5 yıl geçti. Ve bu beş yıla biz nişan, düğün ve 2 çocukla bir hayat sığdırdık. Güldük, ağladık, üzüldük, sevindik, tartıştık. Çok şükür hep güçlenerek çıktık. İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım ve seni seviyorum, seviyoruz" sözleriyle seslenmişti.



Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Buse Varol ise "Ben de seni çok seviyorum aşkım. İyi ki sen" ifadelerini kullanmıştı.