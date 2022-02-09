Eşi Buse Varol'dan boşanacakları iddia edilen Alişan konu hakkında ilk açıklamayı yaptı. Alişan, "Biz bir karar verirsek açıklarız söyleriz. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin yorum yapmayın, bizi bize bırakın" dedi. Şarkıcı Alişan (45) ve oyuncu Buse Varol (31) çiftinin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Alişan konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı şu sözleri dile getirdi: "Dilekçeler verilmiş. Kararlar alınmış. Yok o haklıymış, yok bu haklıymış. Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın." "Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız söyleriz. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin yorum yapmayın, bizi bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz yorum yaparsınız" NE OLMUŞTU?Kızları Eliz'in birinci yaşını kutlayan ikili, paylaşımlarında birbirine yer vermedi. Kızı için doğum günü kutlaması organize eden Buse Varol, pek çok paylaşım yaparken eşinin yanında yer almaması dikkat çekti. Alişan'ın ise anne, babası ve corona virüs sebebiyle yaşamını yitiren kardeşinin eşi ve yeğenleriyle pozlarını paylaşırken; Buse Varol'un fotoğrafta yer almaması 'ayrılık mı var?' sorularını beraberinde getirdi. Ayrılık haberlerinin ardından 2. Sayfa'ya konuşan oyuncu Buse Varol, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Varol, "Eliz'in oteldeki doğum gününü Alişan organize etti. Son ana kadar Merve de gelecekti. Sonra vazgeçtiler. Suzan anne ile bir sorunumuz yok. Yemin ederim her şeyin üzerine. Beni davet etmedi kimse eve. Saygı duyuyorum hepsinin acısına. Ama Eliz bir daha 1 yaşına girmeyecek. Gerçekten sorun yok. Alişan tabi ki bana 'gel' dedi. Ben de kendi kendilerine kutlasınlar istedim. Onların yerinde olsam ben de öyle davranırdım. Hepimiz bir aileyiz. Aynı soyadını taşıyoruz. Bir yas sürecinden geçiyoruz. Ben bunları sorun etmiyorum" İşte çiftin birlikteliğinden öne çıkan diğer kareler...