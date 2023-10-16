Alkollü halde kaza yapan Erkan Can'dan ilk açıklama

Ünlü oyuncu, "Dün gece eve 300 metre kala bir kaza geçirdim. Beni merak edenlere soranlara teşekkür ederim. İyiyim... Alkollü araç kullanmanın, kurallara aykırı olduğu kadar tehlikeli olduğunu da bu talihsiz olay ile yaşamış oldum. Bu şekilde gündeme geldiğim için de üzgünüm. Sağ olun, var olun..." dedi.

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