Alkollü halde kaza yapan Erkan Can'dan ilk açıklama

Ümraniye'de, alkollü şekilde araç kullanırken kaza yapan Erkan Can, yara almadan kurtulmuştu. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Alkollü halde kaza yapan Erkan Can'dan ilk açıklama

Son olarak "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde rol alan Erkan Can, Ümraniye'de alkollü şekilde araç kullanırken kaza yapmıştı. Kazadan yara almadan kurtulan ünlü oyuncunun, trafik polislerinin yaptığı kontrolde 236 promil alkollü olduğu anlaşılmıştı.

"ALKOLLÜYÜM, KANUNU DA BİLİYORUM"

Kazanın ardından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" demişti.

Alkollü halde kaza yapan Erkan Can'dan ilk açıklama - 1

"BU ŞEKİLDE GÜNDEME GELDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Kaza sonrası ehliyetine el konulan Erkan Can,  hesaplarından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Alkollü halde kaza yapan Erkan Can'dan ilk açıklama - 2

Ünlü oyuncu, "Dün gece eve 300 metre kala bir kaza geçirdim. Beni merak edenlere soranlara teşekkür ederim. İyiyim... Alkollü araç kullanmanın, kurallara aykırı olduğu kadar tehlikeli olduğunu da bu talihsiz olay ile yaşamış oldum. Bu şekilde gündeme geldiğim için de üzgünüm. Sağ olun, var olun..." dedi.

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