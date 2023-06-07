Amine Gülşe-Mesut Özil çiftinden evlilik yıl dönümü kutlaması

Eski futbolcu Mesut Özil ile 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Ardından önce Eda'yı geçtiğimiz yıl da ikinci çocukları Ela'yı kucaklarına alan ünlü çiftin mutlu birliktelikleri devam ediyor.

Ünlü çift, 4. evlilik yıl dönümlerini Instagram hesaplarından yayınladıkları fotoğraflarla kutladı.

"BİR ÖMÜR BOYU AŞKLA YÜRÜYELİM"

Mesut Özil ile düğünlerinden bir kareyi paylaşan Amine Gülşe, "Seninle bir ömür boyu, böyle aşkla yan yana yürüyelim diğer yarım. Seni çok seviyorum iyikim. 07.06.2019" ifadelerini kullandı.