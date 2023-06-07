Amine Gülşe-Mesut Özil çiftinden evlilik yıl dönümü kutlaması

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Amine Gülşe ile Mesut Özil, 4. evliliklerinin yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladılar.

Amine Gülşe-Mesut Özil çiftinden evlilik yıl dönümü kutlaması

Eski futbolcu ile 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Ardından önce Eda'yı geçtiğimiz yıl da ikinci çocukları Ela'yı kucaklarına alan ünlü çiftin mutlu birliktelikleri devam ediyor.

Ünlü çift, 4. evlilik yıl dönümlerini Instagram hesaplarından yayınladıkları fotoğraflarla kutladı.

"BİR ÖMÜR BOYU AŞKLA YÜRÜYELİM"

Mesut Özil ile düğünlerinden bir kareyi paylaşan Amine Gülşe, "Seninle bir ömür boyu, böyle aşkla yan yana yürüyelim diğer yarım. Seni çok seviyorum iyikim. 07.06.2019" ifadelerini kullandı.

Amine Gülşe-Mesut Özil çiftinden evlilik yıl dönümü kutlaması - 1

"HAYALLERİMİN KADINIYLA EVLENDİM"

Mesut Özil ise düğün videosunu paylaşıp "4 yıl önce bugün hayatımın en özel günlerinden biriydi. Hayallerimin kadınıyla evlendim! Her zaman yanımda olduğun için ve bana iki harika ve güzel çocuk verdiğin için teşekkürler! Sonsuza dek: Bay & Bayan Özil" notunu düştü.

Amine Gülşe-Mesut Özil çiftinden evlilik yıl dönümü kutlaması - 2

"O BENİ ASLA YANILTMAZ"

Öte yandan Amine Gülşe, daha önce verdiği bir röportajda "Evlilik çok kutsal bir şey. Mesut'u çok seviyorum. Kıskanmıyorum, ona çok güveniyorum. O beni yanıltmaz asla" açıklamasını yapmıştı.

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