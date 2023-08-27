Anne olan Aslı Enver'den aile pozu geldi

4 Temmuz'da ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, kızı Elay ve eşi Berkin Gökbudak ile çekildikleri bir kareyi paylaştı.

Anne olan Aslı Enver'den aile pozu geldi

Kısa bir süre önce ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan 'den kızı Elay ile yeni paylaşım geldi.

12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Enver, kızı ve eşi ile ayna pozu verdi.

Anne olan Aslı Enver'den aile pozu geldi - 1

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan 39 yaşındaki oyuncu, eşi ile kızı Elay'ı öptüğü kareyi yayınladı.

Anne olan Aslı Enver'den aile pozu geldi - 2

"HOŞ GELDİN ELOŞUM"

Aslı Enver, kızı Elay'ın ilk fotoğraflarını doğumdan 4 gün sonra paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu düşmüştü.

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