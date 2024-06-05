Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik yürüyüşte

Son olarak "Camdaki Kız" adlı dizide rol alan Burcu Biricik, birkaç ay önce hamile olduğunu duyurmuştu. Bir kız bebek bekleyen ve heyecanı günden güne büyüyen ünlü oyuncu, kızına "Luna" adını vereceğini açıklamıştı.
Zaman zaman karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Burcu Biricik, son olarak yürüyüşe çıktığı anları yayınladı.
Öte yandan Burcu Biricik, birkaç hafta önce de eşi Emre Yetkin'in karnını öptüğü kareyi takipçileriyle paylaşmıştı. İlk kez anne baba olmayı bekleyen çiftin fotoğrafı büyük ilgi görmüştü.
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