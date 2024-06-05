Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik yürüyüşte

Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ve şimdilerde anne olmak için gün sayan Burcu Biricik, doğuma sayılı günler kala yürüyüş yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik yürüyüşte

Son olarak "Camdaki Kız" adlı dizide rol alan , birkaç ay önce hamile olduğunu duyurmuştu. Bir kız bebek bekleyen ve heyecanı günden güne büyüyen ünlü oyuncu, kızına "Luna" adını vereceğini açıklamıştı.

Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik yürüyüşte - 1

Zaman zaman karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan , son olarak yürüyüşe çıktığı anları yayınladı.

Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik yürüyüşte - 2

Öte yandan , birkaç hafta önce de eşi Emre Yetkin'in karnını öptüğü kareyi takipçileriyle paylaşmıştı. İlk kez anne baba olmayı bekleyen çiftin fotoğrafı büyük ilgi görmüştü.

Anne olmak için gün sayan Burcu Biricik deniz sezonunu açtı

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