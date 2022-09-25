Annesini öldürmekle suçlanan oyuncu Ryan Grantham ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Riverdale dizisinin Jeffrey Augustine karakterini canlandıran Ryan Grantham, Kanada Başbakanı Trudeau'ya suikast düzenlemeye gitmeden önce 64 yaşındaki annesi Barbara Waite'i öldürdü.

Mahkemenin birinci derece cinayetle suçladığı 24 yaşındaki oyuncu, 2020'de annesini öldürmekten suçlu bulunduktan sonra ikinci dereceden cinayet işlediğini kabul etti.



Kanada savcıları, Grantham'ın ayrıca Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu öldürmeyi planladığını da söyledi.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜM"

Grantham, cinayetten sonra annesinin cesedini Go-Pro kamerasıyla videoya alırken “Kafasının arkasından vurdum. Ben olduğumu birkaç dakika sonra anlayabilirdi” dedi.

Cinayetin ardından saatlerce alkol ve uyuşturucu kullanan Kanadalı oyuncu, üç silah ve kendi yaptığı 12 molotof kokteylinin yanı sıra kamp malzemeleri ile Kanada Başbakanı Trudeau’nun konutunun yoluna koyuldu.



200 km araç sürdükten sonra geri dönüp bir karakola teslim olan Grantham, karakoldaki bir polise “annemi öldürdüm” diyerek teslim oldu.

