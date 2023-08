Aras Bulut İynemli'den "Atatürk" dizisi hakkında açıklama: Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım

TEPKİ YAĞDI



Dışişleri Bakanlığı da Disney Plus’ın Atatürk belgeseli kararına ilişkin devreye girdi. Bakanlık, Washington Büyükelçiliği üzerinden harekete geçti. Büyükelçi, hem Disney Channel’ın yöneticileriyle görüşme yapıp hem de aynı zamanda mektup yazarak, ‘Ermeni lobisinin girişimlerine cevap verilmemesi’ gerektiğini anlattı. Bakanlık, Ermeni lobisinin girişiminin göz önünde bulundurulmadan, kendi mecrasında işin yürütülmesini istedi. Disney Channel’dan da bu konuda resmi yanıt istedi.



Tartışmaların ardından The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner "Atatürk" dizisinin iki film olarak tüm dünya yerine sadece Türkiye’de bir televizyon kanalında ve sinemalarda yayınlanacağını duyurdu. Soner açıklamasında “Televizyona özel ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir televizyon kanalında yayınlanacak. İkinci film ise 22 Aralık’tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film 2024 yazında bir televizyon kanalının ekranlarında yer almaya başlayacak” diye konuştu.



Disney Plus'a sosyal medyadan da tepki yağdı. Binlerce kişi, "Disney iptal et" etiketiyle tepkilerini paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DISNEY PLUS'A TEPKİ