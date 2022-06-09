Arda Turan ile Berkay'ın davasında Burak Yılmaz tanıklık yaptı: Arda'yı alıp oradan çıkardım

Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla verilen beraat kararı istinafta bozulan futbolcu Arda Turan'ın yeniden yargılandığı davada, uzun zamandır yurtdışında olduğu için tanık olarak ifadesi alınamayan futbolcu Burak Yılmaz'ın ara celsede ifade verdiği ortaya çıktı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Şahin katılmadılar. Tarafları avukatları temsil etti. BURAK YILMAZ ARA CELSEDE İFADE VERDİ



Sanık Turan'ın tanık olarak gösterdiği futbolcu Yılmaz ifadesinde, "Olay tarihinde bir mekanda eğleniyorduk. Hatırladığım kadarıyla bir arbede olayı oldu. Berkay'a yardımcı oldum. Dışarı çıkardım. Mekan çok kalabalıktı. Aralarındaki tartışma anını görmedim. Arda'nın, Özlem Hanım'la diyaloğuna şahit olmadım. Arda ile Berkay arasında 2-3 saniyelik bir konuşma geçti. Uzak olduğum için konuştuklarını duyamadım. Sonra bir anda arbede oldu. Berkay'ın burnu kanadı. Dışarı çıkardım. Korumaları geldi. Birisi 'Silahımı getirin' diye bir şey söyledi. Arda'yı alıp oradan çıkardım. Arda benden yaklaşık 15 dakika sonra mekana gelmişti. Geldikten sonra hep yanımdaydı. Mekan çok kalabalıktı ve karanlıktı" dediği öğrenildi.



ÖZLEM ŞAHİN'İN AVUKATI: "TEKRAR DİNLENSİNLER"



Özlem Şahin'in avukatı da celse arasında ifade veren Yılmaz'ın ifadesine karşı savunmasında, "Burak Yılmaz, Arda Turan'ın samimi arkadaşı olarak bilinmektedir. Tanıklık ifadesindeki aleyhe olan beyanları kabul etmiyoruz. Yılmaz arkadaşı Turan'ın yanından hiç ayrılmadığını ve Şahin ile diyalog kuramadığını belirtmiştir. Fakat tarafların bu yönde kendi beyanları mevcuttur. Yılmaz'ın beyanına itibar edilmemesini talep ederiz" diyerek Şahin ve Turan'ın mahkemede tekrardan dinlenmesini talep etti.



BERKAY'IN ASİSTANI TANIK OLARAK DİNLENDİ



Duruşmada, Berkay'ın asistanı Onur Ürkmez de tanık olarak ifadesinde, "Özlem Hanım, Berkay Bey'in yanına tedirgin bir şekilde geldiğini gördüm. Çıkacaklarını düşündüm birbiriyle konuştuklarını görünce aracı çıkarmadım. Berkay bey sonrasında içeri girdi ve dışarı çıkarken elindeki bardağı yere fırlattı. Burnu kanıyordu. Özlem Hanım içerde kaldı onu içeriden çıkarıp taksiyle eve gönderdim sonrasında hastaneye gittik. Kavga anını görmedim" dedi.



DURUŞMA ERTELENDİ



Mahkeme Şahin ve Turan'ın mahkemede dinlenme talebinin reddine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



NE OLMUŞTU?



Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de Arda Turan'ın Özlem Şahin'i omzundan dürterek "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu, daha sonra Turan ile Şahin arasında kavga yaşanmasına ilişkin davada, 11 Eylül 2019 tarihinde karara çıkmıştı.



İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Turan hakkında Şahin'e yönelik 'Cinsel taciz' suçundan beraat kararı vermişti. Mahkeme, Arda Turan'a 'Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek', 'Ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'Kasten yaralama' suçlarından da toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Ancak bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.



Şahin'in Turan'a karşı hakaret suçundan tepki olarak işlenmesi nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişti. Karar sonrasında Berkay ve eşi Şahin avukatları aracılığıyla 'cinsel taciz' yönünden verilen beraat kararına itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti.

