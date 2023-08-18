Arzu Sabancı'dan Hacı-Nazlı Sabancı'ya: Yaptıkları sürprizle beni çok mutlu ettiler

"ALARA'YA DA BABAANNE ADI UĞURLU GELSİN İNŞALLAH"

Arzu Sabancı da torun sevincini takipçileriyle paylaştı. İlk olarak Arzu Alara ismiyle ilgili paylaşım yapan ünlü isim, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu. Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" ifadelerini kullandı.