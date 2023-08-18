Arzu Sabancı'dan Hacı-Nazlı Sabancı'ya: Yaptıkları sürprizle beni çok mutlu ettiler

Kızlarını kucaklarına alan Nazlı-Hacı Sabancı çifti, kızlarına "Arzu Alara" adını vermişti. Oğlu ve gelininin mutluluğunu paylaşan Arzu Sabancı ise torununun dünyaya gelişiyle yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

Arzu Sabancı'dan Hacı-Nazlı Sabancı'ya: Yaptıkları sürprizle beni çok mutlu ettiler

İki yıl önce nikah masasına oturan ve o günden bu yana mutlu birliktelikleri devam eden Nazlı-Hacı çifti, birkaç gün önce ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

"HOŞ GELDİN PRENSES"

Kızlarına "Arzu Alara" adını veren çiftten Nazlı Sabancı, doğum sonrası ilk paylaşımında "Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı" ifadelerini kullandı.

Arzu Sabancı'dan Hacı-Nazlı Sabancı'ya: Yaptıkları sürprizle beni çok mutlu ettiler - 1

"ALARA'YA DA BABAANNE ADI UĞURLU GELSİN İNŞALLAH"

Arzu Sabancı da torun sevincini takipçileriyle paylaştı. İlk olarak Arzu Alara ismiyle ilgili paylaşım yapan ünlü isim, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu. Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Arzu Sabancı'dan Hacı-Nazlı Sabancı'ya: Yaptıkları sürprizle beni çok mutlu ettiler - 2

"CANIM KIZIMIZ DÜNYAMIZA HOŞ GELDİN"

Ardından bir paylaşım daha yapan Arzu Sabancı, torununa "Canım kızımız seni uzun zamandır heyecanla bekliyorduk, hoş geldin dünyamıza… Analı babalı büyü, sağlıklı, mutlu, şanslı, başarılı uzun bir ömrün olsun inşallah" diye seslendi.

MAGAZİN HABERLERİ

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