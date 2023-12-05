Aslı Enver ile kızı Elay uçakta: Berkin Gökbudak kayıtsız kalamadı

12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla ve eşiyle pozlarını paylaşan Aslı Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"MİNİ MİNİ BİR KUŞ"

Kızı Elay ile ilk kez uçak yolculuğu yapan Aslı Enver, uçakta çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına; "Mini mini bir kuş" notunu düştü.

Enver'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken; Berkin Gökbudak da eşi ve kızının fotoğraflarına kayıtsız kalamadı.

Gökbudak, Enver ile kızları Elay'ın uçak pozlarına "Benim güzel kızlarım" yorumunu yaptı. Ünlü oyuncu da eşine kalp emojisiyle karşılık verdi.