Aslı Enver ile kızı Elay uçakta: Berkin Gökbudak kayıtsız kalamadı

12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti. Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla ve eşiyle pozlarını paylaşan Aslı Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
"MİNİ MİNİ BİR KUŞ"
Kızı Elay ile ilk kez uçak yolculuğu yapan Aslı Enver, uçakta çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına; "Mini mini bir kuş" notunu düştü.
Enver'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken; Berkin Gökbudak da eşi ve kızının fotoğraflarına kayıtsız kalamadı.
Gökbudak, Enver ile kızları Elay'ın uçak pozlarına "Benim güzel kızlarım" yorumunu yaptı. Ünlü oyuncu da eşine kalp emojisiyle karşılık verdi.
"UYKUSUZ KALMAK İÇİN EN İYİ SEBEP"
Öte yandan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir davette kızı Elay ile ilgili konuşan Aslı Enver, "Elay büyüyor, dört aylık olmak üzere. Onun heyecanı, mutluluğuyla büyütüyoruz" demişti.
"Elay ile hayatınızda neler değişti?" sorusuna da "Uyuyamıyoruz. Çok tatlı, herhalde uykusuz kalmak için en iyi sebep. Çok mutluyuz" diye yanıt vermişti.
Eşi Berkin Gökbudak'ın kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Enver, "Baba çok yardımcı oluyor. Bütün sallayarak uyutmalar, gece sporu" demişti.
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