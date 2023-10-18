Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile yeni pozlar

12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.



Sosyal medya hesabından zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını paylaşan Aslı Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"İNCE İŞLER" İlk olarak çekirdek aile pozunu takipçileriyle paylaşan Enver, ikinci karede kızı Elay'ı bebek kangurusuna bağladığı anları yayınlandı. Ünlü oyuncu, bu kareye "İnce işler" notunu düştü. "HOŞ GELDİN ELOŞUM"



Aslı Enver, kızı Elay'ın ilk fotoğraflarını doğumdan 4 gün sonra paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" notunu düşmüştü.