Ayşe Kökçü’den şaşırtan Tanju Tuncel paylaşımı: Kızı var, hayırsız!

Usta oyuncu Tanju Tuncel'in 83 yaşında vefatı sonrası oyuncu Ayşe Kökçü Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak, "Ana ahı almak çok kötüdür" dedi.

Ayşe Kökçü’den şaşırtan Tanju Tuncel paylaşımı: Kızı var, hayırsız!

"Geniş Aile", "Eyvah Eyvah 2" ve "Babamın Kemikleri" gibi yapımlarda yer alan Türk sinemasının usta oyuncusu Tanju Tuncel, 83 yaşında hayatını kaybetti. Tuncel’in ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, "Bizimkiler", "Kardeş Payı" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ayşe Kökçü Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

“ANA AHI ALMAK ÇOK KÖTÜ”

Kökçü “Sevgili Tanju huzur içinde uyu. Seni bu şekilde yalnız bırakanlar rahat uyuyor mu acaba? Ana ahı almak çok kötüdür. Böyle biline” mesajını yayınladı.

Ayşe Kökçü’den şaşırtan Tanju Tuncel paylaşımı: Kızı var, hayırsız! - 1

“KIZI VAR, HAYIRSIZ”

Ayşe Kökçü’nün açıklamasının altına bir takipçisi “Çocuğu yoktur yazıyor internet sayfalarında” diye yazdı. Kökçü de “Kızı var, hayırsız” karşılığını verdi.

Ayşe Kökçü’den şaşırtan Tanju Tuncel paylaşımı: Kızı var, hayırsız! - 2

Tanju Tuncel, bugün Erenköy Galip Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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