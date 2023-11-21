Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Hande Ataizi: İyi bir eski eşim

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuk olan Hande Ataizi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"SEVDİKLERİMİ KAYBETMEKTEN ÇOK KORKUYORUM"
Babasını 7 yaşından beri görmediğini ve 2 yıl öncede babasının vefat ettiğini belirten Hande Ataizi, “Benim kapı gibi çok sağlam bir ailem var arkamda. Artık hep pozitif bakıyorum hayata. Hayat bize seçtiğimiz şekilde gelmiyor. Bu yüzden sevdiklerimi kaybetmekten çok korkuyorum. Hatalarımdan ders çıkarmak için yaşadım. Yaşadığım herşey dozunda ve olması gerektiği yerdeydi. Hayatı çok fazla ciddiye almıyorum" dedi.
"HERKES YERİNİ SINIRLARINI BİLİYOR"
"Bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak çok istiyordum ama şunu biliyorum artık bir şey hiçbir zaman ömür boyu olmuyor" diyen ünlü oyuncu, "Eski zamanlarda insanlar daha sabırlıymış şimdiye göre. Şimdi daha sabırsız, daha hareketli. Evliyken başaramadık ama ayrıldıktan sonra çok güzel bir düzen kurduk. Herkes yerini biliyor, sınırlarını biliyor. Hatta geçenlerde oğlum ‘Anne sizin babamla aynı evde yaşamanızı hiç istemezdim.’ dedi çünkü o da onun konforunu yaşıyor. Ben her zaman söylerim iyi bir eski eşim" ifadelerini kullandı.
Hande Atazi, 8 Eylül 2012 tarihinde evlendiği Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile 2018 yılında boşandı. Çiftin Leon adında bir oğulları var.
"EN GÜZELİ ÜÇÜNCÜ VERSİYONDA FİRDEVS OLMAKTI"
“Bihter” filminde Aşk-ı Memnu’da Nebahat Çehre’nin oynadığı Bihter’in annesi "Firdevs" karakterini canlandıran Hande Ataizi, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Nebahat Hanım bu işi hakkını vererek en güzel şekilde yaptı. Benim için en güzeli de üçüncü versiyonunda Firdevs olmaktı. Dönem olması, büyük bir genç kızın annesi olması, günümüz ile çarpışan bir geçmiş var aslında nasıl bir şey çıkarabilirim diye çok düşündüm. Workshop gibi bir şeydi; sürekli bir şeyler katarak geçti."
Ataizi, sözlerine; "1920’lerde geçen bir hikaye, dönemli ama dönemsiz bir hikaye. İzlemek gerekiyor çok anlatamıyorum. Tavır bulmak gerekiyordu Firdevs adına biraz bakındım açıkçası. Hiçbir zaman eskimeyen bir konu, sadece biraz farklı almak değişik bir tat getirmekti amacımız. Ben çok keyif aldım. Biz iyi bir ekip olduk, kadın ağırlıklı doğru bir casttı" diye devam etti.
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