Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Hande Ataizi: İyi bir eski eşim

"HERKES YERİNİ SINIRLARINI BİLİYOR"

"Bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak çok istiyordum ama şunu biliyorum artık bir şey hiçbir zaman ömür boyu olmuyor" diyen ünlü oyuncu, "Eski zamanlarda insanlar daha sabırlıymış şimdiye göre. Şimdi daha sabırsız, daha hareketli. Evliyken başaramadık ama ayrıldıktan sonra çok güzel bir düzen kurduk. Herkes yerini biliyor, sınırlarını biliyor. Hatta geçenlerde oğlum ‘Anne sizin babamla aynı evde yaşamanızı hiç istemezdim.’ dedi çünkü o da onun konforunu yaşıyor. Ben her zaman söylerim iyi bir eski eşim" ifadelerini kullandı.

