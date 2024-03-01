Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan itirafı

Son olarak Hatıran Yeter adlı filmle izleyiciyle buluşan Belçin Bilgin, Yılmaz Erdoğan ile evli olduğu dönem hakkında konuştu.



Katarsis programına konuk olan oyuncu, "Yılmaz’la evlenmeden önce Cannes'a gitmiştim sonra filmimiz Berlin'e gitti. Benim kariyerim zaten başlamıştı. Yine yapacaktım yapacağımı. Yılmaz’la ilişkim çoğu zaman kapıların üzerime kapanmasına da neden oldu. Bir sürü yerde de kapıları açtı. İyisiyle, kötüsüyle hepsi için çok şükür. Bu algıyı anlıyorum" dedi.

NEDEN AYRILDILAR?



Bilgin, Erdoğan ile ayrılma kararıyla ilgili ise "Ben çok küçüktüm. Bir şeyler bittiğinde hem kendini, hem hayatı paylaştığın insanı tüketmeye gerek yok. Sıkışmak çok kötü bir duygu. Sıkışmaktansa gitmek gerek” dedi.

"AŞIK MISIN?"



Uzun bir süredir İtalyan Alfredo Di Blasio ile aşk yaşayan Bilgin’e “Aşık mısın?” sorusu soruldu. Oyuncu “Evet. Yüzde 100 kendim olabildiğim, bir takım arkadaşlığı hayat arkadaşlığı gibi. Herkesin kendi gerçeğini, inandıklarını ve kendi hayallerini gerçekleştirmek için sonsuz alanının olduğu çok özgür hissettiğim özel bir ilişki yarattık birlikte. Çok dengeli bir insan hayattaki duruşunda da. Benim hayata karşı bakışımı ve inancımı tazeledi onun varlığı" cevabını verdi.

Belçim Bilgin ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşünüyor Haberi Görüntüle