Bergüzar Korel'den 'Yılın Kadını' seçilen Merve Dizdar'a tebrik

Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. Törende, 2022'de başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi. GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'nde 'Yılın Kadını' seçilen Merve Dizdar, ödülünü Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşı Şükrü Özyıldız'dan aldı.

YILIN KADINI ÖDÜLÜNÜ ALDI

Özyıldız, "Sen muhteşem bir detaysın" sözleriyle Merve Dizdar'ı sahneye çağırırken; birkaç kez sahnede Dizdar'ı izlerken kendi oyununu kaçırdığını itiraf etti.

Herkese teşekkür eden Merve Dizdar, hayatına dokunan kadınlara da teşekkür ettikten sonra; şiddetsiz, güzel bir 2023 yılı geçirmeyi temenni etti.



"HEPİMİZE İLHAM OLUYORSUN"



Merve Dizdar'ın teşekkür ettiği kadınlar arasında yer alan Bergüzar Korel ise yakın dostunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.



Korel, meslektaşına "Sen bu hayatta iyilik ve güzelliğe dair inancımızı arttırıyorsun Merve'm. Hepimize ilham oluyorsun. Seni o kadar çok seviyorum ki. Eşsiz yeteneğin, saf kalbin, ışıltın ve en önemlisi varlığın. İyi ki varsın. Nice ödüllere, başarılara... Hepsi helali hoş olsun sana" sözleriyle seslendi.