Bergüzar Korel'den 'Yılın Kadını' seçilen Merve Dizdar'a tebrik

GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri, 1 Aralık Perşembe akşamı sahiplerini buldu. 2022 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi. Törende 'Yılın kadını' ödülünü alan Merve Dizdar'a yakın arkadaşı Bergüzar Korel'den tebrik geldi.

Bergüzar Korel'den 'Yılın Kadını' seçilen Merve Dizdar'a tebrik

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Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi. Törende, 2022'de başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi. GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'nde 'Yılın Kadını' seçilen Merve Dizdar, ödülünü Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşı Şükrü Özyıldız'dan aldı. 

YILIN KADINI ÖDÜLÜNÜ ALDI

Özyıldız, "Sen muhteşem bir detaysın" sözleriyle Merve Dizdar'ı sahneye çağırırken; birkaç kez sahnede Dizdar'ı izlerken kendi oyununu kaçırdığını itiraf etti.

Bergüzar Korel'den 'Yılın Kadını' seçilen Merve Dizdar'a tebrik - 1

Herkese teşekkür eden Merve Dizdar, hayatına dokunan kadınlara da teşekkür ettikten sonra; şiddetsiz, güzel bir 2023 yılı geçirmeyi temenni etti. 

Bergüzar Korel'den 'Yılın Kadını' seçilen Merve Dizdar'a tebrik - 2

"HEPİMİZE İLHAM OLUYORSUN"

Merve Dizdar'ın teşekkür ettiği kadınlar arasında yer alan ise yakın dostunu hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Korel, meslektaşına "Sen bu hayatta iyilik ve güzelliğe dair inancımızı arttırıyorsun Merve'm. Hepimize ilham oluyorsun. Seni o kadar çok seviyorum ki. Eşsiz yeteneğin, saf kalbin, ışıltın ve en önemlisi varlığın. İyi ki varsın. Nice ödüllere, başarılara... Hepsi helali hoş olsun sana" sözleriyle seslendi.

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