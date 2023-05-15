Billie Lourd'dan ölen annesi Carrie Fisher'a duygusal mesaj

Altı yıl önce hayatını kaybeden Star Wars yıldızı Carrie Fisher'ın kızı Billie Lourd, annesini Anneler Günü'nde duygusal bir mesajla andı.

Billie Lourd'dan ölen annesi Carrie Fisher'a duygusal mesaj

Oyuncu Billie Lourd, 2016 yılında kaybettiği annesi, yıldızı Carrie Fisher'ın 'nü duygusal bir mesajla kutladı.

30 yaşındaki Lourd, 60 yaşındayken hayatını kaybeden annnesinin ardından Instagram'da yaptığı paylaşımda, “Neredeyse üç yıldır anne olmama ve şimdi iki çocuğum olmasına rağmen, Anneler Günü'nü duyduğumda aklıma ilk gelen o oluyor” dedi.

Billie Lourd'dan ölen annesi Carrie Fisher'a duygusal mesaj - 1 Billie Lourd, annesi Carrie Fisher ile çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı

"Kaybedeli altı yıl oldu ama gözümü açtığımda onun günü olduğunu hissediyorum, benim değil. Günün ilerleyen zamanlarında bunun aynı zamanda benim de günüm olduğunu hatırlıyorum" diyen Lourd, "İki büyülü küçük yaratığın annesiyim ve beni onların annesi olmaktan daha fazla neşelendiren hiçbir şey yok. Burada olmasa da, bugün onun günü. Bugün bizim günümüz. Ve bu aynı anda hem üzücü hem de garip bir şekilde güzel" ifadesini kullandı.

Ukrayna’daki Banksy'nin duvar resmi taşındı

Ukrayna’daki Banksy'nin duvar resmi taşındı

Haberi Görüntüle

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...