Billie Lourd'dan ölen annesi Carrie Fisher'a duygusal mesaj

"Kaybedeli altı yıl oldu ama gözümü açtığımda onun günü olduğunu hissediyorum, benim değil. Günün ilerleyen zamanlarında bunun aynı zamanda benim de günüm olduğunu hatırlıyorum" diyen Lourd, "İki büyülü küçük yaratığın annesiyim ve beni onların annesi olmaktan daha fazla neşelendiren hiçbir şey yok. Burada olmasa da, bugün onun günü. Bugün bizim günümüz. Ve bu aynı anda hem üzücü hem de garip bir şekilde güzel" ifadesini kullandı.

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