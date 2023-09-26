Çağatay Ulusoy’un yeni filmi ertelendi

Çağatay Ulusoy'un "Biz Bir Aileyiz" filminin çekimleri ertelendi. Deniz Akçay’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan yer alıyor.



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ulusoy’un Arda adlı bir bankacıyı canlandıracağı film, yaz aylarına ertelendi. Ertelemenin, Ulusoy’un yeni dizisi "Gaddar"ın çekimleri öne alınınca film projesi çok aceleye geleceği için yapıldığı öğrenildi.



Çağatay Ulusoy, "Centilmen" filmi ve "Terzi" dizisinin hemen ardından "Kübra" adlı dizi projesine başladı. Ulusoy’un "Kübra"nın ardından yine OGM Pictures’ın "Biz Bir Aileyiz" adlı filmini çekeceği belirtildi.

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