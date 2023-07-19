Çağla Gizem Şahin kimdir? Ahmet Kural ile evlenen Çağla Gizem Şahin kaç yaşında ve nereli?

Ahmet Kural ile dünyaevine giren Çağla Gizem Şahin, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Uzun süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu Ahmet Kural ile evlenen Çağla Gizem Şahin'in hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Çağla Gizem Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çağla Gizem Şahin kimdir? Ahmet Kural ile evlenen Çağla Gizem Şahin kaç yaşında ve nereli?

ile yaşadığı beraberlikle adını duyuran Çağla Gizem Şahin, 1990 yılında doğdu. Çağla Gizem Şahin Maltepe Üniversitesi’nden mezun olmuştur.

Magazin dünyasına uzak bir isim olan Çağla Gizem Şahin’in avukat olduğu biliniyor. 4 senedir beraber olan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin çifti arasında 7 yaş farkı bulunuyor.

Çağla Gizem Şahin kimdir? Ahmet Kural ile evlenen Çağla Gizem Şahin kaç yaşında ve nereli? - 1

BODRUM'DA EVLENDİLER

Bodrum Cennet koyunda düzenlenen düğüne Şahin ve Kural'ın ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay vardı.

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