Çağla Gizem Şahin kimdir? Ahmet Kural ile evlenen Çağla Gizem Şahin kaç yaşında ve nereli?

Ahmet Kural ile yaşadığı beraberlikle adını duyuran Çağla Gizem Şahin, 1990 yılında doğdu. Çağla Gizem Şahin Maltepe Üniversitesi’nden mezun olmuştur.



Magazin dünyasına uzak bir isim olan Çağla Gizem Şahin’in avukat olduğu biliniyor. 4 senedir beraber olan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin çifti arasında 7 yaş farkı bulunuyor.

BODRUM'DA EVLENDİLER



Bodrum Cennet koyunda düzenlenen düğüne Şahin ve Kural'ın ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.



Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay vardı.