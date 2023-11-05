Can Yaman: Bazıları beni kötü adam gibi gösteriyor

İtalya’da bir dijital platformda yayınlanacak olan "Viola" adlı dizi için kamera karşısına geçen Can Yaman, Instagram hesabından dizinin tanıtımını yayınladı. Yaman, tanıtım videosunun altına, geçen günlerde kendisini çekmeye çalışan bir hayranının telefonunu fırlatmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Rol aldığı dizi için sıkı bir çalışma içinde olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Elimizden gelenin en iyisini yapmak için her gün çalışıyoruz ve bu nedenle sık sık strese giriyoruz. Hayranlarıma vakit ayıramadığım için üzgünüm. Set gece 1’de bitiyor ve dışarıda resim için insanlar beni bekliyor. Yorgunum ve ertesi gün yine çok erken kalkıyorum, bu yüzden fotoğraf çekmek için duramıyorum ve sadece ‘merhaba’ diyorum. Bazıları beni kötü adam gibi gösteriyor. Gerçekten üzgünüm" dedi.
"Günün 24 saati enerji dolu bir çocuk olmadığımı ve yenilmez olmadığımı hatırlatmak isterim" diyen Yaman, "Ara sıra bedenim acıdan titriyor ve sonraki günler için dinlenmeye ve konsantrasyona ihtiyaç duyuyor. Çünkü set bitince iş orada bitmiyor, geri dönüp ertesi gün için çalışıyorum ve gece 4’te yatıyorum. Varlığınızı ve sevginizi her zaman takdir ediyorum ancak şunu anlamalısınız ki ‘Hayır' dediğimde sebeplerim var" ifadesini kullandı.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde, İtalya'da kendisini çekmeye çalışan bir kişinin telefonunu alıp fırlatmıştı. Görüntüleri çok konuşulan Yaman, olaydan sonra şu açıklamayı yapmıştı:
"Başrolünde yer aldığım ‘Viola Come il Mare’ dizisinin 2. sezonunu çekmek için bulunduğum Sicilya’nın Palermo şehrinde hayranlarımla olan gerçek ilişkim... Gün bitiminde çekimlerin sona ermesinin ardındaki sevgi seli ve yorgunluğa rağmen kucaklaşmamız… Yıllardır olduğu gibi durum böyle, bu gerçek bir gün bile değişmedi… Tacizci sarkıntılar başka, gerçek hayranlarım başka… Bu ayrımı fark etmenizi temenni ediyorum. Tekrar ediyorum gazetelerin her elinde telefon olanı otomatik olarak 'hayran' olarak kabul etmesinden rahatsızım. Böyle bir sevginin ve ilginin olduğu yerde stalkerların, tacizcilerin, fırsatçıların da olması kaçınılmaz. Bunu göremeyecek, bilemeyecek, anlayamayacak kadar naif olamazsınız; aksi takdirde art niyetlisiniz demektir."
"BENİ ELEŞTİRECEK KONUMDA BİLE DEĞİLSİNİZ"
Oyuncu sözlerini "Bana akıl fikir verecek, beni eleştirecek konumda bile değilsiniz çünkü daha önce denenmemiş, denenmeye cesaret edilememiş şeyleri deniyorum. Pizza yiyip turist gibi takılmaya gelmedim buraya, işime bakıyorum zaten. Arada bir de olsa alkışlamanızı ummayı çoktan bıraktım da rahat bırakırsanız daha da iyi işime bakacağım. Hadi size bir Türkçe paylaşım daha, bugün iyi günümdeyim…" diyerek tamamlamıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaşam
- Magazin
- Can Yaman