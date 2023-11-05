Can Yaman: Bazıları beni kötü adam gibi gösteriyor

İtalya’da bir dijital platformda yayınlanacak olan "Viola" adlı dizi için kamera karşısına geçen Can Yaman, Instagram hesabından dizinin tanıtımını yayınladı. Yaman, tanıtım videosunun altına, geçen günlerde kendisini çekmeye çalışan bir hayranının telefonunu fırlatmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Rol aldığı dizi için sıkı bir çalışma içinde olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Elimizden gelenin en iyisini yapmak için her gün çalışıyoruz ve bu nedenle sık sık strese giriyoruz. Hayranlarıma vakit ayıramadığım için üzgünüm. Set gece 1’de bitiyor ve dışarıda resim için insanlar beni bekliyor. Yorgunum ve ertesi gün yine çok erken kalkıyorum, bu yüzden fotoğraf çekmek için duramıyorum ve sadece ‘merhaba’ diyorum. Bazıları beni kötü adam gibi gösteriyor. Gerçekten üzgünüm" dedi.



"Günün 24 saati enerji dolu bir çocuk olmadığımı ve yenilmez olmadığımı hatırlatmak isterim" diyen Yaman, "Ara sıra bedenim acıdan titriyor ve sonraki günler için dinlenmeye ve konsantrasyona ihtiyaç duyuyor. Çünkü set bitince iş orada bitmiyor, geri dönüp ertesi gün için çalışıyorum ve gece 4’te yatıyorum. Varlığınızı ve sevginizi her zaman takdir ediyorum ancak şunu anlamalısınız ki ‘Hayır' dediğimde sebeplerim var" ifadesini kullandı.