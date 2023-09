Can Yaman'dan İtalya'da çocuklar için yardım

İtalya'nın en sevilen oyuncularından biri haline gelen Can Yaman, geçen aylarda düzenlenen “Duvarları Yıkın” sloganlı dayanışma turu kapsamında İtalya’yı gezmiş ve çocuklar için kurduğu Can Yaman For Children derneği adına destek toplamıştı. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri de Umberto Polikliniği Çocuk Nöropsikiyatrisi Enstitüsü’ne yardım etmekti. Toplanan kaynaklarla Roma’daki harap bir bina dernek tarafından çocuklara, gençlere ve onların ailelerine keyifli zaman geçirecekleri şekilde yenilendi.

Ünlü oyuncu, binanın önceki ve yenilenmiş halini sosyal medya hesabında paylaştı. "Bu yaz başında bize rekreasyon alanının artık yorucu olduğunu söylemişlerdi. Biz de ek bir taahhütte bulunduk: tamamen yenileyin ki küçük hastaların ve ebeveynlerinin orada geçireceği zaman biraz daha huzurlu olsun" diyen Yaman, mesajına şöyle devam etti: "Çocuklar bugün buna park diyor. Büyük bir görevin ilk adımı. Bugün çocuklar anladı ki yanlarında biri var."