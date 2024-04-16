Cansu Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun kimdir?

Yılmaz Erdoğan'ın bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen Cansu Taşkın ve kız kardeşi Elif Vurgun'a dava açacağı iddia edildildi. İddiaya göre, Erdoğan, öpüşme ve sarılma görüntülerinin Taşkın'ın kız kardeşi tarafından telefonla konuşur gibi yaparken çekildiğini düşünüyor. Yılmaz Erdoğan'ın Taşkın ve Elif Vurgun hakkında suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi. İddialar ardından Vurgun ile ilgili araştırmalar başladı.

ELİF VURGUN KİMDİR?

Ünlü manken Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun, 2001 yılında dünyaya geldi. ilk teklisi "Güm Güm" ile müzik listelerine giriş yaptı. 2022 yılında sözü ve müziği kendisine ait olan ilk şarkısı "Güm Güm"ü müzikseverlerle buluşturan Elif Vurgun, uzun yıllardır söz ve beste yaptığını dile getirmişti.