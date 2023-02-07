Cem Yılmaz’dan deprem bölgesine sağlık malzemesi yardımı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle binlerce ölü ve yaralı var. Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Üç ay OHAL ilan edilen afet bölgesinden çok sayıda vatandaş sesini duyurmaya çalışırken, ünlü isimler de depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyor.



Son olarak komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Hatay’la ilgili paylaşım yaptı.



Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



“Hatay’daki sağlık ekiplerindeki arkadaşlara ulaştırılmak üzere, acil müdahele sağlık malzemesi ilaç sağlayacak firmaların nft@fikirsanat.info adresiyle benimle iletişime geçmelerini, Hatay’daki doktor arkadaşlarımdan da iletişim bilgisini bu maile ulaştırmalarını rica ediyorum.”

Sanatçı, bir başka paylaşımında da şu ifadeyi kullandı:



“Hatay’dan ulaşan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hem devlet hastanesi hem dışarıdan hekim arkadaşların isteklerini yerine getirmeye çalışacağım. Lütfen Hatay yazdım darılmayın. Nereye gücümüz yeterse. İstediğimiz adres ve tıbbı ihtiyaç listesi.”