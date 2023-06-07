Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar'a övgü: Ben şahsen bu kadınla oynadım

Cem Yılmaz, katıldığı bir ödül töreninde esprileriyle keyifli anlar yaşattı.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Yılmaz, esprileriyle çevresindekileri kahkahaya boğarken "Erşan Kuneri"deki rol arkadaşı Merve Dizdar'a övgüler yağdırdı.
Yılmaz, 76. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Palmiye kazanan Merve Dizdar ile ilgili düşüncelerini, "Çok önemli bir başarıya imza attı. Yarın öbür gün 'Ben, şahsen bu kadınla oynadım' diyebileceğim" sözleriyle dile getirdi.
Yılmaz, şöyle devam etti:
"Memleketin güzel insanları ile bir aradayız. Çok müzisyen arkadaşım var. Mazhar Alanson, Nil Karaibrahimgil gibi isimlerle çok vakit geçiriyorum. Müzik benim hayatımın bir parçası zaten bunu filmlerime de yansıtıyorum. Onun dışında Kemal bu ara spor yapıyor. Benden esinlendi herhalde. 'Benim karın kaslarım var" diyor. Ben hayatımın en şişko dönemini yaşıyorum."