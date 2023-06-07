Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar'a övgü: Ben şahsen bu kadınla oynadım

Yılmaz, şöyle devam etti:



"Memleketin güzel insanları ile bir aradayız. Çok müzisyen arkadaşım var. Mazhar Alanson, Nil Karaibrahimgil gibi isimlerle çok vakit geçiriyorum. Müzik benim hayatımın bir parçası zaten bunu filmlerime de yansıtıyorum. Onun dışında Kemal bu ara spor yapıyor. Benden esinlendi herhalde. 'Benim karın kaslarım var" diyor. Ben hayatımın en şişko dönemini yaşıyorum."

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