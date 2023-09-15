Ceyda Düvenci'nin konuğu Biyolog ve Sinirbilim Uzmanı Sinan Canan oldu

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında Biyolog ve Sinirbilim Uzmanı Sinan Canan’ı konuk etti. Canan “İnsanların hayata dair her zaman planları vardır. Bunun sebebi beynimizin hayvani kısmının bizi rahat ettirmek için basitten planladığı kolaya kaçarak resmettiği şeylerdir. Ben iyi ki hayatımda hiçbir şey planladığım gibi olmamış diyorum" dedi.
Düvenci “NTV’de ilk programınızı çektiniz. Program nasıl geçti?” diye sordu. Canan “Programın onay alması ile çekime girmemiz çok hızlı oldu. İlk geldiğimde her şey o kadar hazırdı ki söyleyecek sözüm kalmadı. Bir de çok güzel bir şey yapmışlar merkezdeki insanın en iyi nasıl performans göstereceğini o insandan daha iyi anlamışlar. Bundan iyisini ben düşünemezdim. Çünkü amfi gibi benim alışık olduğum bir sohbet ortamı gibi ve orada interaktif sohbet ediyoruz, insan üzerine konuşuyoruz. En sevdiğim konu, en sevdiğim format, en sevdiğim biçim ve tam tadında bir süre, ne çok kısa ne çok uzun. Ben anormal keyif aldım. Heyecanla devamını bekliyorum” dedi.
Canan, dinlediği şarkıları gitarda hiç çalmayı denemediğini söyledi. Canan gitarını aldığından beri “Gitar benim için beste yapma aletidir” diyerek gitarında sadece aklındaki melodiyi ortaya çıkarmak için kullandığını açıkladı ve “Bana ait altmıştan fazla beste var” dedi. Düvenci'nin “Bir profesörün müzik ile ilgilenmesi hakkında ne düşünüyorsun?” sorusuna ise Canan “Sevgili dostum Mahmut Çınar benim için şöyle der; Senin şarkıların anlatığın şeylerden farklı. Öyle çünkü çoğu şarkımı gençlik dönemimden kalma" cevabını verdi.
Kavanozdan soru çeken Canan'a "Hiç başaramayacağım dediğin bir an oldu mu?" sorusu çıktı. Canan’ın bu soruya cevabı ise “Çok oldu ama bir an bile vazgeçmedim” oldu.
Programın sonunda Düvenci’nin defterine Canan “Müzik; erkeklerin kabinden ateşler, kadınların gözünden yaşlar akıtmalı demiş Bach…’’ yazarak notunu bıraktı.
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