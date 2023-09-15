Ceyda Düvenci'nin konuğu Biyolog ve Sinirbilim Uzmanı Sinan Canan oldu

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında Biyolog ve Sinirbilim Uzmanı Sinan Canan’ı konuk etti. Canan “İnsanların hayata dair her zaman planları vardır. Bunun sebebi beynimizin hayvani kısmının bizi rahat ettirmek için basitten planladığı kolaya kaçarak resmettiği şeylerdir. Ben iyi ki hayatımda hiçbir şey planladığım gibi olmamış diyorum" dedi.

Düvenci “NTV’de ilk programınızı çektiniz. Program nasıl geçti?” diye sordu. Canan “Programın onay alması ile çekime girmemiz çok hızlı oldu. İlk geldiğimde her şey o kadar hazırdı ki söyleyecek sözüm kalmadı. Bir de çok güzel bir şey yapmışlar merkezdeki insanın en iyi nasıl performans göstereceğini o insandan daha iyi anlamışlar. Bundan iyisini ben düşünemezdim. Çünkü amfi gibi benim alışık olduğum bir sohbet ortamı gibi ve orada interaktif sohbet ediyoruz, insan üzerine konuşuyoruz. En sevdiğim konu, en sevdiğim format, en sevdiğim biçim ve tam tadında bir süre, ne çok kısa ne çok uzun. Ben anormal keyif aldım. Heyecanla devamını bekliyorum” dedi.

