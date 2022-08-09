Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler NTV'de başlıyor

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin üstlendiği 'Bambaşka Sohbetler', 15 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün saat 19.00’da NTV'de ekrana gelecek.

'Bambaşka Sohbetler, günün getirdikleri ve günün geride bıraktıkları, hızla akıp giden gündemin hengamesinden ayrılmadan, bizi meşgul eden meselelere ayna tutan bir program.



İLK KONUK EŞİ BÜLENT ŞAKRAK



Ceyda Düvenci soruyor, ünlü isimler dünden bugüne sıra dışı hikayelerini samimi bir dille paylaşıyor. Düvenci’nin NTV’deki ilk programına aileden biri katılıyor. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak, Bambaşka Sohbetler için geliyor. Eş, baba ve oyuncu Şakrak merak edilenleri bu kez evdeki değil stüdyodaki Ceyda Düvenci’ye anlatıyor.

