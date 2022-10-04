CIA ve Paris Hilton mamutları geri getirmek istiyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ünlü model Paris Hilton tarafından finanse edilen bir şirket, yünlü mamut ve Tazmanya kaplanı gibi soyu tükenmiş türleri geri getirme iddiasında.



Independetn Türkçe'nin haberine göre, Colossal Biosciences adlı şirket, iki hayvan türünü de canlandırma hedefini yaklaşık bir yıldır dile getiriyor.



Ancak önceki günlerde yayımlanan kamuya açık bir raporda şirketin bu hedeflerine finansal destek sağlayan isim ve kurumlar dikkat çekti.

Paris Hilton, girişimci Peter Thiel ve yazar Tony Robbins gibi isimlerin yer aldığı listede In-Q-Tel firmasının da olması göze çarpıyor.



In-Q-Tel, CIA tarafından finanse edilen, kâr amacı gütmeyen bir risk sermayesi firması.



Firma yaklaşık 20 yıl önce ulusal güvenliğe yönelik teknolojilere yatırım yapmak için kurulmuştu. Ancak firma yetkilileri bugün soyu tükenmiş hayvanların gen düzenleme teknolojileriyle yeniden canlandırılmasıyla da ilgileniyor.

"BİYOEKONOMİ İNSANLIK İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP"



Raporda firmanın bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Colossal Biosciences'a yatırım yaptığı görüldü.



Aslında CIA uzun süredir devam eden istihbarat ve silah teknolojileri arayışına ek olarak, son zamanlarda biyoteknolojiye ve özellikle genetiğe ilgi gösteriyor.



In-Q-Tel'in konuyla ilgili açıklamasında "Yünlü mamutun ve diğer türlerin geri getirilmesi misyonuyla kurulmuş Colossal'a neden yatırım yaptık?" ifadeleri yer aldı:



"Stratejik açıdan mesele mamutlardan ziyade genetikteki yeteneklerimizle ilgili. Biyoteknoloji ve daha geniş anlamda biyoekonomi, insanlığın daha da gelişmesi için kritik öneme sahip.

Colossal araştırmacıları çalışmalarında 10 yıl önce icat edilen gen düzenleme teknolojisi CRISPR'ı kullanıyor."



In-Q-Tel'in açıklamasına göre, bu teknolojinin benimsenmesi, ABD'nin "uluslararası rekabeti etkileyen küresel biyolojik fenomenleri yönlendirmesini" sağlayacak.