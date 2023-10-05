Cinsel tacizden hüküm giyen Harvey Weinstein'e bir suçlama daha

NE OLMUŞTU?



2017'den bu yana 100'den fazla kadın, Weinstein'ı tecavüz, cinsel saldırı veya cinsel tacizle suçladı. 70 yaşındaki Weinstein, Şubat 2020'de, ABD'deki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz nedeniyle suçlu bulunan Harvey Weinstein'a Ocak 2004'te verdiği "Britanya İmparatorluğu Onursal Mükemmeliyet Önderliği Nişanını" Eylül Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#meetoo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#meetoo" hareketini başlatmıştı.

Diğer yandan, İngiltere'de haziran ayında Weinstein hakkında 1996'da bir kadına yönelik iki "uygunsuz saldırı" suçlamasıyla dava açılmasına karar verilmişti.