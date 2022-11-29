Danla Bilic'ten Kubilay Aka hamlesi

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic (28), sosyal medya hesabından yaptığı son hamle ile adından söz ettirdi. Fenomen isim, kısa bir süre önce yollarını ayırdığı sevgilisi Kubilay Aka'yı (27), sosyal medyadan sildi.

Danla Bilic'ten Kubilay Aka hamlesi

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açtı. Ancak mutlu birliktelikleri uzun sürmeyen Bilic ile Aka, sessiz sedasız yollarını ayırdı.

Kubilay Aka, biten ilişkisi sonrası "Denedik olmadı, kafalar uyuşmadı. Bu konuda da fazla konuşmak istemiyorum. İlişkimiz bitti" açıklamasını yaptı.

ESKİ AŞKINI SİLDİ

Ayrılığın ardından Danla Bilic'ten yeni bir hamle geldi. Bilic, eski aşkını sosyal medyadan sildi. Ünlü oyuncu ise hala Danla Bilic'i sosyal medyada takip ediyor.

Danla Bilic'ten Kubilay Aka hamlesi - 1

EL ELE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Daha önce Berat Demir, Yusuf Engin gibi isimlerle birlikte olan Danla Bilic ile Kubilay Aka'nın aşkı, Berkay’ın Kuruçeşme konserinde ortaya çıkmıştı. Konser sonrası bir mekanda eğlenen ve çıkışta el ele görüntülenen Bilic ve Aka, soruları yanıtsız bırakmıştı.

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