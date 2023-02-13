Demet Akalın dört evini bir yıllığına depremzedelere veriyor

Şarkıcı Demet Akalın, İstanbul Pendik'te bulunan dört evini bir yıl boyunca depremzedelere açıyor.

Demet Akalın dört evini bir yıllığına depremzedelere veriyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7’lik ve 7,6’lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Yardım seferberliğine ünlü isimler hem maddi yardım yaparak hem de çalışmalara bizzat katılarak destek verdi. 
 
Şarkıcı Demet Akalın da İstanbul Pendik’te bulunan dört evini depremzedelere açacağını duyurdu.

“SIFIR EŞYA GÖNDERMEK İSTEYENLER ULAŞSIN BANA”

Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Pendik’teki dört evde bir sene oturacaklar ama içi sıfır… Sıfır eşya göndermek isteyenler ulaşsın bana” dedi.

Demet Akalın dört evini bir yıllığına depremzedelere veriyor - 1

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