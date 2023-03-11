Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu ile aşk iddiasını doğruladı

Mert Yazıcıoğlu, Star'ın sevilen dizisi 'Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ile dört yıllık birlikteliğini sonlandırdı. Adı, Hafsanur Sancaktutan ile anılsa da iddianın gerçeği yansıtmadığı anlaşılan Yazıcıoğlu, ilişkisini noktaladıktan kısa süre sonra bir diğer meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile görüntülendi.
Zekeriyaköy'deki bir mekanda baş başa sohbet eden ikilinin, yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. İçeriye el ele giren çiftin, bir süredir görüştükleri iddia edildi.
Boğaz Köprüsü'nde evlilik teklifi aldığı ve "Evet" yanıtını verdiği İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile Kasım 2022'de ayrılan Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı iddiası hakkında sessizliğini bozdu.
2. Sayfa'da yer alan habere göre, bir AVM'de basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden 28 yaşındaki Deniz, 29 yaşındaki meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadıkları iddialarını doğrulayarak, "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi.