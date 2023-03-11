Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu ile aşk iddiasını doğruladı

Mert Yazıcıoğlu, Star'ın sevilen dizisi 'Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ile dört yıllık birlikteliğini sonlandırdı. Adı, Hafsanur Sancaktutan ile anılsa da iddianın gerçeği yansıtmadığı anlaşılan Yazıcıoğlu, ilişkisini noktaladıktan kısa süre sonra bir diğer meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile görüntülendi.

Zekeriyaköy'deki bir mekanda baş başa sohbet eden ikilinin, yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. İçeriye el ele giren çiftin, bir süredir görüştükleri iddia edildi.