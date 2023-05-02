Ertan Saban Galatasaray taraftarlarından özür diledi

Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan oyuncu Ertan Saban, pazar günü oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbi maçını stadyum yerine arkadaşlarıyla Beşiktaş Çarşı’daki bir balıkçıda izlemeyi tercih etti.



Saban’ın Galatasaray aleyhine yaptığı küfürlü tezahürat videosu sosyal medyada yayılınca, Galatasaray taraftarları tepki gösterdi.

Aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişinin eleştirdiği ve özür beklediği Saban, Galatasaray camiasından özür diledi.