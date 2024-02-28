Eurovision'da İsrail krizi büyüyor

Avrupa'da İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan men edilmesi çağrıları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.



Seslendirdiği şarkılarla İsrail işgaline dikkat çeken Filistin asıllı şarkıcı Bashar Murad'ın yarışmada İzlanda'yı temsil edebileceği gündeme geldi.



Filistin asıllı İzlandalı şarkıcı Murad, başkent Reykjavik'te Eurovision için düzenlenen ön elemelerde finale kalmayı başardı.



Murad, 2 Mart'ta düzenlenecek final elemelerinden de başarıyla çıkarsa, İsveç'in başkenti Malmö'de düzenlenecek yarışmada İzlanda'yı "Wild West" şarkısıyla temsil edecek.



Diğer yandan İsrail ise yarışmaya saldırıları hatırlatan “October Rain -Ekim Yağmuru” adlı manidar bir şarkıyla katılmayı planlıyor. İsrail'in propaganda yaptığı düşünülen şarkı, yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği tarafından incelemeye alındı.



Bunun üzerine İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar yaptığı açıklamada şarkının İsrail halkının ve ülkesinin günümüzdeki duygularını yansıttığını, İsrail'in diskalifiye edilmesinin bir skandala neden olacağını belirtti.



Yarışma için İsrail boykotu yılın ilk günlerinde başladı. Fransa'yı 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, 10 Ocak'ta İsrail'in şarkı yarışmasından men edilmesi çağrısında bulundu.



Zarra, yaptığı açıklamada "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.



İsrail'den Eurovision'da göndermeli şarkı: "Ekim Yağmuru" Haberi Görüntüle İsveç'te aralarında sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de yer aldığı 1000 kişi aynı tarihte imza toplayarak "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan men edilmesini" istedi. Sanatçılar, İsrail'in katılımının engellenmemesi durumunda İsveç'in yarışmadan çekilmesini talep etti.



İspanya azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren sol görüşlü Podemos Partisi de 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de sivil ayrımı gözetmeksizin yaptığı saldırılar nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi talebinde bulundu.



İzlanda'da sanatçılar Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın 2022'de Eurovision'dan men edildiğini hatırlatarak, İsrail için de aynı prosedürün uygulanmasını istiyor.



İzlanda'nın ulusal yayın kuruluşu RUV'da yayınlanan bir kamuoyu araştırmasına göre, İzlanda vatandaşlarının yarısından çoğu da yarışmanın boykot edilmesi gerektiğini düşünüyor. İzlanda'nın yarışmada yer alıp almayacağı henüz kesinlik kazanmadı.



2019'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision yarışmasında İzlanda'yı temsil eden "Hatari" isimli punk rock grubu Filistin'le dayanışma amacıyla Filistin bayrağı motifli atkı açmıştı. Aynı yarışmada performans sergileyen Madonna İsrail -Filistin için barış çağrısı yapmış,,dansçılarından biri üzerinde Filistin bayrağı bulunan kostümle sahneye çıkmıştı.