Ev hapsi kaldırılan Gülşen konserlere başlıyor

Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen ilk konserini 16 Eylül'de Kartal'da verecek.

Ev hapsi kaldırılan Gülşen konserlere başlıyor

Haberler 14.09.2022 - 08:57 | Son Güncelleme : 14.09.2022 - 09:01

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Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine sahneye orkestra ve vokal grubu çıktı

Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine sahneye orkestra ve vokal grubu çıktı

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in avukatı Emek Emre, Gülşen Çolakoğlu’nun yurt dışına çıkamayacağı yönündeki karara da itiraz ettiklerini belirtti.

HaberTürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre; Daha önce yapılan anlaşmalar gereği Gülşen konserlerine çıkacak.

İlk konserini Kartal'da 16 Eylül’de verecek olan Çolakoğlu, İstanbul’daki iki konserinin ardından Gaziantep'te de sahneye çıkacak. Ardından İstanbul’daki bir başka konseriyle eylül programını tamamlayacak.

Ev hapsi kaldırılan Gülşen konserlere başlıyor - 1

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