Ferit Korhan'a seslendi: Mustafa Sandal'dan Yalı Çapkını yorumu

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi her bölümüyle gündem olmaya devam ediyor. 6 Ekim Cuma akşamı 40. bölümüyle Star TV ekranlarına gelen dizide Ferit, Seyran, Suna, Kaya ve Asuman Marmaris'e gitti.
Yalı Çapkını son bölümde; Seyran'ın gittikleri restoranda ablası Suna ile masaya çıkıp dans etmesi, Kaya'nın da iki kardeşe eşlik etmesi Ferit'i çıldırtmıştı.
"BU ŞARKI BÖYLE FERİT"
Bu anlar sosyal medyada gündem olurken, sahnede "Aya Benzer" şarkısı kullanılan Mustafa Sandal da Yalı Çapkını ile ilgili paylaşım yaptı.
Sandal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ferit Korhan'a seslenerek "Seyran'ın suçu yok bu şarkı böyle işte dans etmeden duramazsın" dedi.
Feritçiğim, Seyran'ın suçu yok bu şarkı böyle işte dans etmeden duramazsın :) #yalıçapkını #ayabenzer pic.twitter.com/pu6mfarDIr— Mustafa Sandal (@mustinetnet) October 8, 2023
"AYA BENZER' DANSI ANNEME AİT"
Öte yandan Mustafa Sandal, geçtiğimiz yıl Star TV'de yayınlanan Doğu Demirkol ile Alelade Show'a konuk olmuş ve "Aya Benzer" şarkısıyla meşhur olan dans figürünün kendisine ait olmadığını açıklamıştı.
"Aya Benzer" şarkısıyla meşhur olan dans figürünün annesi Tülin İleri'ye ait olduğunu açıklayan şarkıcı, "Biz annemle eskiden kulübe giderdik, o hep öyle oynardı. Yani 'Aya Benzer' dansının patenti anneme ait, bana değil" demişti.
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