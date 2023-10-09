Ferit Korhan'a seslendi: Mustafa Sandal'dan Yalı Çapkını yorumu

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını her bölümüyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. 6 Ekim Cuma akşamı 40. bölümü yayınlanan Yalı Çapkını'nda Seyran'ın masanın üzerine dans etmesi Ferit'i çılgına çevirmişti. Şarkıcı Mustafa Sandal'dan o sahne ile ilgili yorum geldi.

Ferit Korhan'a seslendi: Mustafa Sandal'dan Yalı Çapkını yorumu

Başrollerini ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "" dizisi her bölümüyle gündem olmaya devam ediyor. 6 Ekim Cuma akşamı 40. bölümüyle Star TV ekranlarına gelen dizide Ferit, Seyran, Suna, Kaya ve Asuman Marmaris'e gitti.

Yalı Çapkını son bölümde; Seyran'ın gittikleri restoranda ablası Suna ile masaya çıkıp dans etmesi, Kaya'nın da iki kardeşe eşlik etmesi Ferit'i çıldırtmıştı.

Ferit Korhan'a seslendi: Mustafa Sandal'dan Yalı Çapkını yorumu - 1

"BU ŞARKI BÖYLE FERİT"

Bu anlar sosyal medyada gündem olurken,  sahnede "Aya Benzer" şarkısı kullanılan da Yalı Çapkını ile ilgili paylaşım yaptı.

Sandal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ferit Korhan'a seslenerek "Seyran'ın suçu yok bu şarkı böyle işte dans etmeden duramazsın" dedi.

"AYA BENZER' DANSI ANNEME AİT"

Öte yandan Mustafa Sandal, geçtiğimiz yıl Star TV'de yayınlanan Doğu Demirkol ile Alelade Show'a konuk olmuş ve "Aya Benzer" şarkısıyla meşhur olan dans figürünün kendisine ait olmadığını açıklamıştı.

"Aya Benzer" şarkısıyla meşhur olan dans figürünün annesi Tülin İleri'ye ait olduğunu açıklayan şarkıcı, "Biz annemle eskiden kulübe giderdik, o hep öyle oynardı. Yani 'Aya Benzer' dansının patenti anneme ait, bana değil" demişti.

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