Ferit Korhan'a seslendi: Mustafa Sandal'dan Yalı Çapkını yorumu

Feritçiğim, Seyran'ın suçu yok bu şarkı böyle işte dans etmeden duramazsın :) #yalıçapkını #ayabenzer pic.twitter.com/pu6mfarDIr

"AYA BENZER' DANSI ANNEME AİT"

Öte yandan Mustafa Sandal, geçtiğimiz yıl Star TV'de yayınlanan Doğu Demirkol ile Alelade Show'a konuk olmuş ve "Aya Benzer" şarkısıyla meşhur olan dans figürünün kendisine ait olmadığını açıklamıştı.

"Aya Benzer" şarkısıyla meşhur olan dans figürünün annesi Tülin İleri'ye ait olduğunu açıklayan şarkıcı, "Biz annemle eskiden kulübe giderdik, o hep öyle oynardı. Yani 'Aya Benzer' dansının patenti anneme ait, bana değil" demişti.