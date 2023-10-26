Furkan Kızılay, Survivor All Star kadrosunda

SMS oylaması yapılmayacak Survivor All Star 2024’te yarışacak isimler açıklanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Furkan Kızılay'ın da Survivor All Star'da olacağını duyurdu.
"YARIŞMANIN SÜRPRİZİ OLABİLİR"
Ilıcalı, "Furkan Survivor All Star’a sakatlıkla yarım kalan hikayesini tamamlamak için geliyor. Hızıyla hepimizi şaşırtan Furkan, SMS’siz yarışmanın sürprizi olabilir. Gönülden başarılar" ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE İKİ KERE SURVIVOR'DA YARIŞTI
Uzun yıllar "Çocuklar Duymasın" adlı dizide "Havuç" karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, 2017 yılında Survivor'a katılmış. Adada beş ay boyunca kalan ünlü isim, finale günler kala elenmişti. 2022 yılında da Survivor All Star kadrosunda yer alan ve ünlüler takımında mücadele eden Kızılay, yaşadığı talihsizliklerin ardından veda etmişti.
İlk olarak parkurda boynunun üzerine düşen Kıızlay, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Sakatlığı nedeniyle bir süre oyunlarda yer alamayan ünlü isim, ardından gerçekleşen ada konseyinde eleme adayı olmuştu. Kural gereği sürgün adasında dört gün geçiren Furkan Kızılay, döndüğünde oynanan ilk ödül oyununda kaşını patlatmıştı. Akşam gerçekleşen konseyde de adaya veda etmişti.
"BAZI HAYALLER YARIM KALIR"
Elendiği için üzülen Furkan Kızılay, "Bazı hayaller yarım kalır ve kaldı. Burada büyük imtihanlardan geçtim ama buraya kadarmış. Arkadaşlarımı tanıdığıma çok mutlu oldum" demişti.
Acun Ilıcalı da "Çok daha ileri gideceğini tahmin ediyorduk ancak haftalık olaylar Survivor'da her şeyi değiştirebiliyor. İddialı yarışmacılar zayıf yerde yakalandıkları zaman seyirciden bazen destek alamayabiliyorlar. Karakterin için sanat dünyasının en efendi ve değerli isimlerinden birisin" ifadelerini kullanmıştı.
Ayrıca Acun Ilıcalı, Furkan Kızılay'ı "Eğer kabul edersen bundan sonra yapacağımız All Star'ın ilk yarışmacısı sen olacaksın" diyerek önümüzdeki dönem yapılacak olan Survivor'a davet etmişti.
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