Furkan Kızılay, Survivor All Star kadrosunda

"BAZI HAYALLER YARIM KALIR"



Elendiği için üzülen Furkan Kızılay, "Bazı hayaller yarım kalır ve kaldı. Burada büyük imtihanlardan geçtim ama buraya kadarmış. Arkadaşlarımı tanıdığıma çok mutlu oldum" demişti.



Acun Ilıcalı da "Çok daha ileri gideceğini tahmin ediyorduk ancak haftalık olaylar Survivor'da her şeyi değiştirebiliyor. İddialı yarışmacılar zayıf yerde yakalandıkları zaman seyirciden bazen destek alamayabiliyorlar. Karakterin için sanat dünyasının en efendi ve değerli isimlerinden birisin" ifadelerini kullanmıştı.



Özgür Tetik, Survivor All Star 2024 kadrosunda Haberi Görüntüle Ayrıca Acun Ilıcalı, Furkan Kızılay'ı "Eğer kabul edersen bundan sonra yapacağımız All Star'ın ilk yarışmacısı sen olacaksın" diyerek önümüzdeki dönem yapılacak olan Survivor'a davet etmişti.