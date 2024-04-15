Gonca Vuslateri'den birinci yıl kutlaması: İyi ki karşılaştık

Birkaç ay önce hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini açıklayan Gonca Vuslateri, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.
Geçtiğimiz ay sevgilisi Levent Bey ile nikah masasına oturan Vuslateri "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik" demişti.
"HEP BÖYLE KAL"
Son olarak sosyal medya hesabından aşklarının birinci yılını kutlayan Gonca Vuslateri, "Birinci yıl. Vay be, ne aşk, ne kavga, ne kıyamamak, ne sarılmak, ne büyük bağ... 'İyi ki karşılaştık' demeyi, 'sonsuza kadar' demeye tercih ederek ne kadar doğru karar verdiğimizi bize ispat eden minik bir can... Güzel günlerin olsun, hep böyle kal. Hep Can'a yakın" ifadelerini kullandı.
"LEVENT BENİM SEKTÖRÜMDEN ÇOK UZAK"
Öte yandan geçtiğimiz aylarda NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekranlara gelen Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Gonca Vuslateri, sevgilisi Levent Bey ile ilgili “Levent devlet memuru, benim sektörümden hayatımdan çok uzakta bir yerde. O kadar mutluyuz ki, dışarıdan sektörden olmayan biriyle olmanın verdiği bir huzur var. Benim işimin magazinsel bir tarafı var o tarafı da kışkırtıcı. Evde ünlü değilim, evin başka bir hayatı var. Benim domestik tarafım çok bilinmez. Erkek arkadaşımla hiç ortak yanımız yok" ifadelerini kullanmıştı.
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