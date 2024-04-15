Gonca Vuslateri'den birinci yıl kutlaması: İyi ki karşılaştık

Birkaç ay önce hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini açıklayan Gonca Vuslateri, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz ay sevgilisi Levent Bey ile nikah masasına oturan Vuslateri "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik" demişti.