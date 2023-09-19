Gül Sunal'dan nikah pozu: İlk tebrik Oya'dan

Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal nikah günü çekilen siyah beyaz fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı

Gül Sunal'dan nikah pozu: İlk tebrik Oya'dan

Yeşilçam'ın usta isimlerinden ile 30 Nisan 1975 yılında dünyaevine giren Gül Sunal, nikah günü çekilen fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gül Sunal, eşi Kemal Sunal ve Oya Alasya'nın yer aldığı karenin altına "Oya (Alasya) nikah sonrası Kemal’i tebrik ederken..." notunu düştü.

Gül Sunal'dan nikah pozu: İlk tebrik Oya'dan - 1

"SENİ UNUTAMAM SEVGİLİ OYA"

Öte yandan “Köyden İndim Şehire” ve “Salak Milyoner” filmleriyle tanına Oya Alasya, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Gül Sunal Alasya'nın vefatının ardından da "Ah! Çok üzüldüm...
Oya Kemal'le ilk tanıştığımızda Zeki Alasya’nın eşiydi
"Salak Milyoner" filminin bazı sahneleri Ankara’da çekildi. O süre içinde Oya ile çok iyi arkadaş olduk. Kemal'le evlenmemize en çok sevinenlerden Oyacığım... Kızları Zeynep doğduğundaki sevinçleri birlikte yaşadık. Seni unutamam sevgili Oya" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirmişti.

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