Gül Sunal'dan nikah pozu: İlk tebrik Oya'dan

"SENİ UNUTAMAM SEVGİLİ OYA"

Öte yandan “Köyden İndim Şehire” ve “Salak Milyoner” filmleriyle tanına Oya Alasya, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Gül Sunal Alasya'nın vefatının ardından da "Ah! Çok üzüldüm...

Oya Kemal'le ilk tanıştığımızda Zeki Alasya’nın eşiydi

"Salak Milyoner" filminin bazı sahneleri Ankara’da çekildi. O süre içinde Oya ile çok iyi arkadaş olduk. Kemal'le evlenmemize en çok sevinenlerden Oyacığım... Kızları Zeynep doğduğundaki sevinçleri birlikte yaşadık. Seni unutamam sevgili Oya" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirmişti.