Gülse Birsel uyardı: Partiler bizim bilgimiz dışındadır

Yayınladığı döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinin yeniden ekranlara döneceği iddia edilmişti. Dizinin senaristi ve başrol oyuncularından Gülse Birsel “Avrupa Yakası geri dönüyor haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" demişti.

"PARTİLER BİZİM BİLGİMİZ DIŞINDADIR"

Birsel, Avrupa Yakası ve Yalan Dünya isimleriyle düzenlenen partilerin kendileriyle bir ilgisi olmadığını duyurdu.

Birsel "Son zamanlarda sık sık düzenlendiğini duyduğum 'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' partileri bizim bilgimiz dışındadır. Kimlerin düzenlediğini bilmiyoruz. Kötü - mötü çıkarsa haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.