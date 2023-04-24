Hadise'nin mesajlarını yayınladığı iddia edilen gazeteciye dava

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, Whatsapp yazışmalarını internet sitesinde yayınladığı iddia edilen gazeteci Yaşar Ç. hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hadise Açıkgöz'ün avukatı aracılığıyla şikayetçi olduğu belirtildi. Söz konusu internet haber sitesinde Hadise Açıkgöz ile Reza Zarrab arasında olduğu iddia edilen mesajların ekran görüntüsünün ve Hadise'ye ait bilgilerin yer aldığı uçak biletine ait görselin yer aldığı kaydedildi. Hakkında soruşturma başlatılarak ifadesi alınan gazeteci Yaşar Ç., 35 yıldır magazin gazeteciliğini yaptığını, söz konusu mesaj içerikleri ve uçak bilgilerinin ilk olarak sosyal medya üzerinden sahte bir hesap tarafından kendisine gönderildiğini, doğruluğunu teyit etmek için Hadise'nin menajerini aradığını ancak müsait olmadığı için teyit etme fırsatının olmadığını, haberde gerçeğe aykırı herhangi bir isnat veya ifade yer almadığını, tarafların ünlü ve konunun güncel olması nedeniyle kamu yararı olduğunu düşünerek haber yaptığını söylediği iddianamede yer aldı.
ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK
İddianamede, şüpheli Yaşar Ç.'nin mesaj içeriklerinin ekran görüntüsünü sitede olduğu gibi yayınladığı, sadece taraflar arasında olan ve yazılı haberleşme niteliğinde olan mesajların herkesin görebileceği ve erişebileceği internet ortamında yayınlanması nedeniyle "Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek" suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi.
Şüpheli Yaşar Ç.'nin "Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek" ve "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından toplam 4 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.
Yaşar Ç., önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.