Hadise'nin mesajlarını yayınladığı iddia edilen gazeteciye dava

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK



İddianamede, şüpheli Yaşar Ç.'nin mesaj içeriklerinin ekran görüntüsünü sitede olduğu gibi yayınladığı, sadece taraflar arasında olan ve yazılı haberleşme niteliğinde olan mesajların herkesin görebileceği ve erişebileceği internet ortamında yayınlanması nedeniyle "Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek" suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi.

Şüpheli Yaşar Ç.'nin "Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek" ve "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından toplam 4 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

Yaşar Ç., önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.