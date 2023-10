Haluk Akakçe'nin cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu

Dünyanın önde gelen sanat merkezlerinde birçok sergi açan Akakçe’nin islerinin sergilendiği mekanlar arasında Whitney Museum of American Art(New York, 2002), PS-1 Contemporary Art Center, Long Island City (New York, 2001) New Museum, (New York, 2002), Tate Britain (Londra, 2004) Chelsea Art Museum (New York, 2007), Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Kunsthaus Graz (Graz- Avusturya, 2008) ve İstanbul Modern Sanat Müzesi (İstanbul, 2009) bulunuyor.



Sanatçı, Las Vegas valisinin davetiyle 2006 yılına damgasını vuran projesi "Sky is the Limit"i Fremont Caddesi’ndeki dünyanın en büyük LED ekranı olan Viva Vision’da gerçekleştirdi.