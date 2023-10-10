Haluk Akakçe'nin cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu

Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akakçe, dokuz gün komada kaldıktan sonra 53 yaşında vefat etti. Akakçe, 9 Ekim sabahı Nişantaşı’ndaki evinde yaşamını yitirdi.

Yakın dostunu son ana kadar yalnız bırakmayan Tuba Ünsal, Instagram hesabından Akakçe’nin cenaze töreniyle ilgili bilgi verdi.



"ONA YAKIŞAN BİR VEDA İÇİN TOPLANIYORUZ"

Ünsal, “Bu dünyadan Haluk Akakçe geçti. Melek arkadaşıma şimdi son yolculuğunda ona yakışan bir veda yapmak için hepimiz toplanıyoruz” ifadelerini kullandı.