Haluk Akakçe'nin cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu

Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akakçe, dokuz gün komada kaldıktan sonra 53 yaşında vefat etti. Akakçe, 9 Ekim sabahı Nişantaşı’ndaki evinde yaşamını yitirdi.
Yakın dostunu son ana kadar yalnız bırakmayan Tuba Ünsal, Instagram hesabından Akakçe’nin cenaze töreniyle ilgili bilgi verdi.
"ONA YAKIŞAN BİR VEDA İÇİN TOPLANIYORUZ"
Ünsal, “Bu dünyadan Haluk Akakçe geçti. Melek arkadaşıma şimdi son yolculuğunda ona yakışan bir veda yapmak için hepimiz toplanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Haluk Akakçe, 11 Ekim Çarşamba günü, öğle namazında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
"BİR PARÇAM KOPTU, GİTTİ"
Haluk Akakçe ile çektirdiği bir fotoğrafı da paylaşan Tuba Ünsal, üzüntüsünü “Bir parçam koptu, gitti. Haluk seni çok özleyeceğim" sözleriyle ifade etti.
HALUK AKAKÇE KİMDİR?
24 Temmuz 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Haluk Akakçe, Bilkent Üniversitesi'ndeki İç Mimarlık eğitiminin ardından Londra'daki Royal College of Art ve Amerika’daki The School of the Art Institute of Chicago'daki MFA derecelerini birincilikle tamamladı. 1997'de ilk kişisel sergisini Chicago'da açmasının ardından sanat çalışmalarına Londra ve New York'ta devam etti.
ABD ve İngiltere'deki pek çok büyük müze ve galeride gerçekleştirdiği sergilerinin yanı sıra seçkin bienal ve festivallerde de yer aldı.
Dünyanın önde gelen sanat merkezlerinde birçok sergi açan Akakçe’nin islerinin sergilendiği mekanlar arasında Whitney Museum of American Art(New York, 2002), PS-1 Contemporary Art Center, Long Island City (New York, 2001) New Museum, (New York, 2002), Tate Britain (Londra, 2004) Chelsea Art Museum (New York, 2007), Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Kunsthaus Graz (Graz- Avusturya, 2008) ve İstanbul Modern Sanat Müzesi (İstanbul, 2009) bulunuyor.
Sanatçı, Las Vegas valisinin davetiyle 2006 yılına damgasını vuran projesi "Sky is the Limit"i Fremont Caddesi’ndeki dünyanın en büyük LED ekranı olan Viva Vision’da gerçekleştirdi.
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