Hande Erçel isyan etti: Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin!

Son olarak adı meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk iddialarına karışan Hande Erçel'in bu birlikteliği uzun sürmemişti. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz haftalarda da eski aşkı Kerem Bürsin ile yeniden bir araya geldiği öne sürülmüştü.

35 yaşındaki Bürsin, barışma konusunda herhangi bir açıklama yapmazken; Erçel, hayatında kimsenin olmadığını söylemişti.



Tüm bunların ardından adı Hakan Sabancı ile anılan Hande Erçel, hakkında çıkan haberlere isyan etti.

"HER SABAH BAŞKA BİR HABERLE UYANIYORUM"

Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan 28 yaşındaki oyuncu, "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" ifadelerini kullandı.