 Hande Erçel isyan etti: Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin! - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Hande Erçel isyan etti: Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin!

Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda eski aşkı Kerem Bürsin ile yeniden bir araya geldiği iddialarıyla gündem olmuştu. Ancak barıştıklarını kesin bir dille reddeden Erçel'in adı birkaç gün önce Hakan Sabancı'yla anıldı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkındaki haberlere isyan etti.

Hande Erçel isyan etti: Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin!

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Son olarak adı meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk iddialarına karışan 'in bu birlikteliği uzun sürmemişti. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz haftalarda da eski aşkı ile yeniden bir araya geldiği öne sürülmüştü.

35 yaşındaki Bürsin, barışma konusunda herhangi bir açıklama yapmazken; Erçel, hayatında kimsenin olmadığını söylemişti.

Tüm bunların ardından adı Hakan Sabancı ile anılan Hande Erçel, hakkında çıkan haberlere isyan etti.

"HER SABAH BAŞKA BİR HABERLE UYANIYORUM"

hesabından yeni bir paylaşım yapan 28 yaşındaki oyuncu, "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" ifadelerini kullandı.

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