Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden bebekleriyle ilk kare

Oğulları Ali'yi kucaklarına alan Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden bebekleriyle ilk kare geldi. Soral, ailece çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından, “Hoş geldin oğlum” notuyla paylaştı.

Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden bebekleriyle ilk kare

Haberler - ntv.com.tr 01.06.2022 - 10:01

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Hande Soral ile İsmail Demirci çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Hande Soral ile İsmail Demirci çifti bebeklerinin ismini açıkladı

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Geçtiğimiz gün oğulları Ali’yi kucaklarına alan oyuncu çift ve İsmail Demirciden bebekleriyle çekilen ilk kare geldi.
 
35 yaşındaki Soral, ailece çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından, "Hoş geldin oğlum" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Soral'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"TEYZELİĞİM RESMİYETE DÖKÜLDÜ"

Soral'ın kardeşi Bensu Soral da hastane odasında yiğenini kucağında öperken çekilen kareyi sosyal medya hesabından, "Dün akşam teyzeliğim resmiyete döküldü" notuyla paylaştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öte yandan Demirci ve Soral çiftinin bebeklerinin 52 santim, 3 kilo 705 gram olarak dünyaya geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

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