Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden bebekleriyle ilk kare

Soral'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öte yandan Demirci ve Soral çiftinin bebeklerinin 52 santim, 3 kilo 705 gram olarak dünyaya geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.