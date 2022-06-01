Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden bebekleriyle ilk kare

Haberler - ntv.com.tr 01.06.2022 - 10:01
Geçtiğimiz gün oğulları Ali’yi kucaklarına alan oyuncu çift Hande Soral ve İsmail Demirci’den bebekleriyle çekilen ilk kare geldi.
35 yaşındaki Soral, ailece çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından, "Hoş geldin oğlum" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Soral'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
"TEYZELİĞİM RESMİYETE DÖKÜLDÜ"
Soral'ın kardeşi Bensu Soral da hastane odasında yiğenini kucağında öperken çekilen kareyi sosyal medya hesabından, "Dün akşam teyzeliğim resmiyete döküldü" notuyla paylaştı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Öte yandan Demirci ve Soral çiftinin bebeklerinin 52 santim, 3 kilo 705 gram olarak dünyaya geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.