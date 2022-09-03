Hazal Kaya ile Ali Atay'ın ikinci bebek sevinci

Hazal Kaya ve Ali Atay çifti ikinci bebeklerini bekliyor.



Yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile 2019'da dünyaevine giren Hazal Kaya, ikinci bebeğinin cinsiyetini konserde açıkladı.



Selin Şekerci’yle konsere giden Hazal Kaya, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı. İkinci bebeğine hamile olan Kaya, cinsiyetinin kız olduğunu duyurdu.