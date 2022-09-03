Hazal Kaya ile Ali Atay'ın ikinci bebek sevinci

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. Meslektaşı Ali Atay ile evliliğinden bir çocuğu olan Kaya, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu da söyledi.

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın ikinci bebek sevinci

Haberler 03.09.2022 - 10:08 | Son Güncelleme : 03.09.2022 - 10:10

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Hazal Kaya: Fiziksel olarak çok zorlandığım bir dönemdeyim

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ve Ali Atay çifti ikinci bebeklerini bekliyor.

Yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile 2019'da dünyaevine giren , ikinci bebeğinin cinsiyetini konserde açıkladı.

Selin Şekerci’yle konsere giden Hazal Kaya, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı. İkinci bebeğine hamile olan Kaya, cinsiyetinin kız olduğunu duyurdu. 

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın ikinci bebek sevinci - 1

6 yıllık beraberliğin ardından meslektaşı Ali Atay’la nikah masasına oturan güzel oyuncu, 2019 yılında oğlu Fikret Ali’yi kucaklarına almıştı.

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