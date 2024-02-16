Her beş kişiden biri inanıyor: Taylor Swift, Joe Biden'a yardım ediyor

Monmouth Üniversitesi Anket Enstitüsü Müdürü Patrick Murray, salı günü yaptığı açıklamada, "Sözde Taylor Swift komplosunun oldukça yüksek sayıdaki Trump destekçisinde karşılığı var. Biz anket yapmadan önce bunu duymamış olan birçok kişi bile bu fikrin inandırıcı olduğunu kabul ediyor" dedi.

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Swift'in hayranlarını yaklaşan seçimlerde oy kullanmaya teşvik edip etmemesi gerektiği sorusuna gelince, Amerika halkının yüzde 68'i bu fikri onayladı.