Her beş kişiden biri inanıyor: Taylor Swift, Joe Biden'a yardım ediyor

Amerika'da yeni bir komplo teorisi gündeme geldi. ABD'deki Monmouth Üniversitesi'nin yaptığı yeni ankete göre; ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Joe Biden'ın kasım ayında yeniden seçilmesine yardımcı olacak bir komplonun parçası olduğuna inanılıyor.
Anketin sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 46'sı komplo teorisini duyduğunu, yüzde 18'i de buna inandığını söyledi.
Komploya inandığını söyleyenlerin yaklaşık dörtte üçü kendilerini Cumhuriyetçi partiyle özdeşleştiriyor veya Cumhuriyetçi partiye eğilimli gösteriyor, yüzde 83'ü de kasım ayında Trump'ı destekleyeceğini söyledi.
Monmouth Üniversitesi Anket Enstitüsü Müdürü Patrick Murray, salı günü yaptığı açıklamada, "Sözde Taylor Swift komplosunun oldukça yüksek sayıdaki Trump destekçisinde karşılığı var. Biz anket yapmadan önce bunu duymamış olan birçok kişi bile bu fikrin inandırıcı olduğunu kabul ediyor" dedi.
Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Swift'in hayranlarını yaklaşan seçimlerde oy kullanmaya teşvik edip etmemesi gerektiği sorusuna gelince, Amerika halkının yüzde 68'i bu fikri onayladı.
Öte yandan Taylor Swift son aylarda rekor kıran dünya turnesi, bu turnenin konser filminin sinema gösterimi ve kazandığı çok sayıda Grammy ile pop kültürünü domine etti.
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