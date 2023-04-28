İbrahim Tatlıses'ten İzmir Narlıdere'deki yangın sonrası paylaşım

İzmir'in Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu bir sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Binada İbrahim Tatlıses'in de dairesinin bulunduğu ortaya çıkınca ünlü isimden açıklama geldi.
"UÇAKLARDA YER YOK DİYE İZMİR'E GELEMEDİM"
Twitter hesabından açıklama yapan Tatlıses, "Sitede oturan bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e. Uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" ifadelerini kullandı.