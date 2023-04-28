İbrahim Tatlıses'ten İzmir Narlıdere'deki yangın sonrası paylaşım

İzmir Narlıdere'de 4 bloklu bir sitenin 8 katlı binasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken sitede dairesi bulunan İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi.

İbrahim Tatlıses'ten İzmir Narlıdere'deki yangın sonrası paylaşım

'in Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu bir sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada 'in de dairesinin bulunduğu ortaya çıkınca ünlü isimden açıklama geldi.

İbrahim Tatlıses'ten İzmir Narlıdere'deki yangın sonrası paylaşım - 1

"UÇAKLARDA YER YOK DİYE İZMİR'E GELEMEDİM"

Twitter hesabından açıklama yapan Tatlıses, "Sitede oturan bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e. Uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" ifadelerini kullandı.

İzmir Narlıdere'de büyük site yangını

İzmir Narlıdere'de büyük site yangını

Haberi Görüntüle

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...