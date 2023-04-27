SON DAKİKA HABERİ: İzmir Narlıdere'de büyük site yangını

Son dakika haberi! İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.
NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI BİLGİSİ YOK
Yangında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bina sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
NTV yayınına bağlanan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Şu ana kadar çok şükür can kaybı bilgisi yok" bilgisini paylaştı.