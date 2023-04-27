SON DAKİKA HABERİ: İzmir Narlıdere'de büyük site yangını

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.