SON DAKİKA HABERİ: İzmir Narlıdere'de büyük site yangını

İzmir Narlıdere'de 4 bloklu bir sitenin 8 katlı binasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Müdahale sırasında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bina sakinlerinin tahliye edildiği bildirildi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Yangında şu ana kadar can kaybı bilgisi yok" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: İzmir Narlıdere'de büyük site yangını
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Son dakika haberi! İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

SON DAKİKA HABERİ: İzmir Narlıdere'de büyük site yangını - 1

NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI BİLGİSİ YOK

Yangında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bina sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

NTV yayınına bağlanan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Şu ana kadar çok şükür can kaybı bilgisi yok" bilgisini paylaştı.

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