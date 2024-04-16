İlk kez anne olan Eda Ece: Paralel evrendeyim gibi düşünün

4 Nisan 2024 tarihinde kızı Mina İpek'i kucağına alan Eda Ece, İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Ece, "Yenidoğanla 12 gün" paylaşımıyla adından söz ettirdi.

İlk kez anne olan Eda Ece: Paralel evrendeyim gibi düşünün

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden beraberliğini 21 Haziran'da evlilikle taçlandıran Eda Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

İlk kez anne olan Eda Ece: Paralel evrendeyim gibi düşünün - 1

"SABIRSIZ CANIM KIZIM"

4 Nisan 2024'te kızı Mina İpek'i kucağına alan Eda Ece, doğum sonrası paylaşım yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sabırsız canım kızım aniden doğdu. Çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz."

İlk kez anne olan Eda Ece: Paralel evrendeyim gibi düşünün - 2

"GÜNDE 20 SANİYE TELEFONA BAKABİLİYORUM"

Şimdilerde kızıyla ilgilenen Eda Ece, son paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu, "Annelik sana özel bir ışıltı verir" adlı esprili bir görselin olduğu paylaşımına "Yenidoğanla 12 gün. Günde 20 saniye telefona bakabiliyorum. Paralel evrendeyim gibi düşünün" notunu düştü.

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